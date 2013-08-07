المفوضية الليبية تبدأ استعداداتها لانتخابات "الهيئة التأسيسية" للدستور

كتب : الأناضول منذ 35 دقيقة

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، نوري العبار، إن المفوضية بدأت التجهيز لانتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، بعد أن أقر "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان المؤقت)، قانون الانتخابات المتعلق بالهيئة أواخر الشهر الماضي.

وأضاف العبار، في تصريحات لمراسل الأناضول، أن المفوضية تعمل على ترتيب اللوائح الخاصة بها، وإعداد فريق عملها، وزيادة تدريب المدربين والمراقبين على اللوائح والإجراءات الخاصة بمفوضية الانتخابات.

وأوضح أن سيتم تعيين لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الجديدة، والتي وضعت بالقانون الجديد.

ونص الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، على أن من مهام المؤتمر الوطني العام اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور إلى المؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول، لكن المجلس الوطني الانتقالي قرر يوم 5 يوليو 2012 تعديل المادة قبل يومين على انتخابات المؤتمر، بحيث يتم انتخاب التأسيسية بدلا من التعيين لإرضاء المقاطعين للانتخابات في شرق ليبيا.

وأوضح العبار أن الصيغة النهائية للقانون (قانون الهيئة التأسيسية للدستور) لم تصل المفوضية بعد من المؤتمر الوطني العام.

وأضاف أن العمل حاليا يتركز في وضع الخطط العملية للانتخابات لدراسة الوقت الأنسب لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن الوضع الأمني المتردي في البلاد يعتبر أصعب تحد يواجه المفوضية لإجراء الانتخابات.

ودعا سلطات بلاده إلى التحرك لتهدئة الأوضاع الأمنية.