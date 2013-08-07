«التضامن»: دور الرعاية بريئة من «توريد أطفال رابعة»

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن «الوزارة شنت 4 حملات على دور رعاية أيتام فى القاهرة، للتأكد من حقيقة استخدام الأطفال فى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، برابعة العدوية». وأضاف البرعى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن «3 حملات لم تثبت استخدام الأطفال الموجودة بدور الرعاية فى الاعتصام، ما يؤكد عدم تورطها وبراءتها من تهم توريد أطفال لاعتصامات الإخوان، فيما لم تتمكن الحملة الرابعة، من إجراء عملية التفتيش بسبب وجود الدار المستهدف التفتيش عليها فى محيط اعتصام رابعة العدوية». وشدد على أنه أصدر منشوراً، تم توزيعه على جميع مديريات التضامن بالجمهورية للتفتيش على دور الرعاية الموجودة فى نطاقها، والتأكد من أى محاولات لاستغلال الأطفال فى أغراض سياسية، موضحا أنه أجرى تحقيقا بشأن جلب أطفال القليوبية، لاعتصام رابعة، وتأكد أنهم لا يتبعون أى دار رعاية فى المحافظة.

شبكةعيونالإخبارية

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