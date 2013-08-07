الأهالى يقتحمون محطة مياه بالشرقية ويعتدون على العاملين بها

اقتحم المئات من أهالى قرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية محطة مياه الشرب بالمركز (المحطة اليابانية) ظهر اليوم، الأربعاء، بسبب انقطاع المياه.

وتجمهر الأهالى بقرى السكاكرة وشرشيمة والمطاوعة أمام المحطة وقاموا باقتحامها والاعتداء على العمال بها بعد أن ضاق بهم الحال جراء الانقطاع الدائم للمياه.

وقال محمود يوسف - من الأهالى- إننا فى أيام مفترجة وفى انتظار عيد الفطر المبارك وكل الأهالى يلزمهم المياه للغسيل والتنظيف والاستحمام لكن مسئولى المحطة قطعوا المياه، ولم يسمعوا لأحد ولم يستجيبوا لنداءاتنا، وهو ما أثار حفيظة الأهالى وتجمهروا أمام المحطة واقتحموها.

من جانبه أرسل اللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مذكرة للسكرتير العام بالمحافظة اللواء أحمد فيصل، يطلب منه ضرورة مخاطبة الجهات الأمنية بتأمين المحطة حتى يتمكن العاملون بها من تشغيلها وتوصيل مياه الشرب للمواطنين.

وأكد عابدين فى مذكرته للسكرتير العام أنه إذا لم يتم تأمين المحطة ستتوقف عن ضخ المياه، وهذا سيؤدى إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة ههيا.