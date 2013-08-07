إسبانيول يلغي سفره إلى ليبيا بتوصية دبلوماسية

برشلونة، (إفي): قرر فريق إسبانيول الإسباني الغاء سفره إلى ليبيا لمواجهة نادي الاتحاد الليبي الأحد المقبل بتوصية دبلوماسية من السفارة الإسبانية هناك، وفقا لما أعلنه النادي الكتالوني.

ويرجع القرار على ضوء توصية من السفارة الإسبانية بعدم السفر خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أكده إسبانيول في بيان.

وسيدرس إسبانيول اذا ما كان من الممكن اقامة اللقاء الودي ضد الاتحاد الليبي خلال الأسابيع المقبلة.

ويعتبر هذا اللقاء جزء من اتفاقية التعاون التي وقع عليها الطرفان في أبريل/نيسان الماضي، التي تتضمن سلسلة من المبادرات المتعلقة بمسائل رياضية وتسويقية.