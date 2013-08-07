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عمرو دياب يطرح "الليلة" 20 أغسطس

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عمرو دياب يطرح "الليلة" 20 أغسطس عمرو دياب يطرح "الليلة" 20 أغسطس

كتب : هشام أمين منذ 38 دقيقة

قررت شركة "روتانا" طرح ألبوم المطرب "الليلة" يوم 20 أغسطس، وبدأت حملة الدعاية للألبوم بطرح البوسترات وأجزاء من أغانى الألبوم على شركات الاتصالات.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هي:

"جرالي ايه" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب.

"الليلة" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو طنطاوى.

"عندى سؤال" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب.

"واهى ذكريات" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب.

"خلينا لوحدينا" كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين.

"مفيش منك" كلمات بهاء الدين محمد، ألحان عمرو دياب.

"سبت فراغ كبير" كلمات مجدى النجار، ألحان خليل مصطفى.

"يا قلبها" كلمات عادل عمر، ألحان خليل مصطفى.

"حبيت يا قلبي" كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين.

"لفيتها بلاد" كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو دياب.

"فوق ما اللى انتا فيه" كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.

"عدت الأيام" كلمات مجدى النجار، ألحان خليل مصطفى.

والألبوم من توزيع عادل حقي وأسامة الهندى، وتم تصوير غلاف الألبوم بعدسة كريم نور، وقد انتهى دياب من تصوير أغنية "الليــــلة" بطريقة الفيديو كليب في اليونان، وستصدر مع الألبوم خلال هذا الشهر.

كما يطرح دياب بعد الألبوم بشهرين أغنية جديدة بعنوان "دوام الحال" من خلال إحدى شركات الاتصال، والأغنية من كلمات حسين محرم وألحان مدين.

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