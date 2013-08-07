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«إطفاء الجهراء الحرفي»: حرائق أمغرة تقلصت بسبب الرقابة

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«إطفاء الجهراء الحرفي»: حرائق أمغرة تقلصت بسبب الرقابة «إطفاء الجهراء الحرفي»: حرائق أمغرة تقلصت بسبب الرقابة
 
الزميل هاني الظفيري متوسطا رجال إطفاء مركز الجهراء الحرفي (سعود سالم)
‏هاني الظفيري

قال رجال مركز اطفاء الصناعية الحرفي إن من كبرى المشكلات التي يعانون منها مشكلة تعطل المصاعد في منطقة سعد العبدالله. «الأنباء» شاركت رجال إطفاء مركز الصناعية الحرفي وجبة الإفطار، وعلى هامش الزيارة للمركز بهدف الوقوف على مشكلاتهم، توجه النقيب عبدالله العويهان من مركز اطفاء الصناعية الحرفي بالشكر الى اللواء يوسف الانصاري والعقيد خليل الامير على دعمهما اللامحدود لكل رجال الاطفاء، مؤكدا على أن رجال المركز على أتم الاستعداد لمواجهة اي طارئ.

واشار العويهان الى أن حرائق السكراب المتكررة اصبحت اقل بسبب الرقابة ووجود نقطة اطفاء ومر على وجودها في السكراب نحو عام تقريبا وتتكون النقطة من ثلاث اليات وخمسة افراد وضابط واي بلاغ يصل الينا تجد رجال الاطفاء اول من يصل وذلك يساعد في السيطرة على الحريق قبل اندلاعه وهذا مايجعلنا نسيطر على النيران قبل امتدادها وقال العويهان انني لا انسى دور الوقاية في الادارة العامة للاطفاء، واخص بالذكر الوقاية التي اجبرت اصحاب القسائم في السكراب على بناء جدار فاصل بين كل قسيمة واخرى وذلك ساعدنا في السيطرة على النيران وعدم انتقالها للقسائم المجاورة.

واوضح العويهان ان هناك مشكلة اخرى وهي كثرة حرائق السيارات في وقت الفجر وبعد الاستعلام عن المركبات يتضح انها مسروقة لذلك هم يحرقونها لاخفاء بصماتهم لذلك نرجوا من اهالي المراهقين تكثيف الرقابة على ابنائهم في وقت الفجر بشكل خاص لان معظم البلاغات تأتينا بهذا الوقت.

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