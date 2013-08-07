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السيطرة على حريق هائل يشل مطار نيروبي الدولي بكينيا وانهيار أجزاء منه

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السيطرة على حريق هائل يشل مطار نيروبي الدولي بكينيا وانهيار أجزاء منه السيطرة على حريق هائل يشل مطار نيروبي الدولي بكينيا وانهيار أجزاء منه
تمكنت قوات الدفاع المدني الكينية، الأربعاء، من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، الأربعاء، في مطار نيروبي الدولي، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات لمدة غير محددة، أو تغيير مسارها، فيما تسعى فرق الإطفاء جاهدة لاحتواء ألسنة النار. واندلع الحريق حوالى الساعة الثانية بتوقيت جرينتش في مطار جومو كينياتا.   وأعلنت الرئاسة الكينية استئناف رحلات الشحن والرحلات الداخلية، وأكدت أن مدارج الهبوط لم تتأثر، ولم تصدر أي معلومات عن الرحلات الدولية، ولساعات كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء. وذكر شهود أن أقساما في المطار انهارت، بينما واجه رجال الإطفاء، الذين انتشروا بسرعة نقصا في معداتهم، ومع ذلك قالت الناطقة باسم الصليب الأحمر الكيني، نيلي مولوكا، إنه «لم يسجل سقوط ضحايا في الحريق». من جهته، قال رئيس شركة «كينيا إيرويز»، تيتوس ناكوني، إن «موظفا في الشركة ومسافرا نقلا إلى المستشفى بعد تنشقهما الدخان، لكنهما ليسا في حالة الخطر». وأعلنت شركة الطيران «كينيا إيرلاينز» من جهتها إلغاء جميع رحلاتها لفترة غير محددة باستثناء خمس منها تم تغيير مسارها إلى مومباسا.

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