الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 دولة عربية

أعلنت 10 من أصل 22 دولة عربية، مساء الأربعاء، أن، الخميس، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر. وتلك الدول هي: السعودية، وقطر، والكويت، واليمن، والأردن، والإمارات، والبحرين، وسوريا، ومصر، وفلسطين، إضافة إلى سنة العراق، واستطلع المسلمون في أنحاء العالم هلال شهر شوال لعام 1434هـ عند غروب شمس الأربعاء. ففي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن، الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن، الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان. وفي السعودية، ذكرت قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية أن، الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وقالت القناة الرسمية على شريط الأخبار: «ثبت لدى أحد المعروفين برؤيته كل عام، رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير شمالي العاصمة الرياض». وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن، الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب بيان صدر عن اللجنة عقب اجتماعها، مساء الأربعاء، في مبنى الوزارة . وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، الخميس، أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بعدما ثبت لديها شرعا رؤية هلال شهر شوال الليلة، وقال رئيس الهيئة، نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة، إنه ثبت شرعا رؤية الهلال هذه الليلة، وبذلك يكون، الخميس، الموافق 8 أغسطس أول أيام شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد. وفي اليمن، أعلنت هيئة دار الإفتاء الشرعية أن، الخميس، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجمهورية اليمنية. وأوضح بيان صادر عن دار الإفتاء أنه ثبت رؤية هلال شهر شوال شرعا عقب غروب شمس يومنا هذا من قبل لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة، برئاسة فضيلة الشيخ عبد الرحمن مكرم، وعليه فإن، الخميس، هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك. وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن، الخميس، 8 أغسطس 2013، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة باستطلاع هلال شوال، خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، في دائرة القضاء الشرعي بأبوظبي، برئاسة الدكتور هادف جوعان الظاهري، وزير العدل رئيس اللجنة، أنه بناء على ثبوت رؤية الهلال وبالتنسيق مع الدول الشقيقة المجاورة، يكون اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، والخميس أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية: «ثبت للمحكمة الشرعية بدمشق أن أول شهر شوال لعام 1434 هجرية هو الخميس الموافق 8 أغسطس 2013 ميلادية، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك». وفي الأردن، أعلن قاضي القضاة، الدكتور أحمد هليل، أن، الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة، وأضاف «هايل» أنه بعد التحري والتثبت وفق الرؤية الشرعية والمنظور الملكي ، فإن، الخميس، هو اليوم الأول من شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن الخميس هو غرة شهر شوال، الأول من أيام عيدالفطر، وقال المفتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون، الخميس، الموافق 8 أغسطس، هو يوم عيد الفطر السعيد». وفي العراق، قال رئيس ديوان الوقف السني، الشيخ أحمد عبدالغفور السامرائي، في بيان تلاه خلال احتفالية أقامها ديوان الوقف السني في جامع أم القرى ببغداد: نظرا لثبوت رؤية الهلال فإن، الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. بينما أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع هلال شهر شوال في سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون، الخميس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون، الجمعة، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر في السلطنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة