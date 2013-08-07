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ضبط أسماك فاسدة وصواريخ مجهولة الصنع بالإسكندرية

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ضبط أسماك فاسدة وصواريخ مجهولة الصنع بالإسكندرية ضبط أسماك فاسدة وصواريخ مجهولة الصنع بالإسكندرية
الاسكندرية – أميرة عوض
منذ 7 دقيقة 57 ثانية

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية  بالإسكندرية من ضبط كل من  ناصر عبد الرحمن أحمد سن 55 تاجر بدائرة قسم شرطة العطارين ..

لحيازته وعرضه للبيع " 180 " كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي, علي عبد السلام محمد سن 24 بائع بدائرة قسم شرطة سيدي جابر لحيازته وعرضه للبيع عدد " 3540 " صاروخ ألعاب نارية  أجنبية الصنع ومجهولة المصدر,  أشرف سعد يحيى - المسئول عن مخبز بدائرة قسم شرطة أول المنتزه..لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات, هارون محمود عثمان - المسئول عن مخبز بدائرة قسم ثان المنتزه  لإنتاجه خبز ناقص الوزن, صلاح أحمد محمد - المسئون عن مخبز بدائرة قسم ثان المنتزه  لإنتاجه خبز ناقص الوزن  كما تم ضبط الآتى  6  قضايا عدم إعلان عن الأسعار , 3  قضايا بيع خبز بأزيد من السعر الجبرى .

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