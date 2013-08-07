ضبط أسماك فاسدة وصواريخ مجهولة الصنع بالإسكندرية

الاسكندرية – أميرة عوض منذ 7 دقيقة 57 ثانية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط كل من ناصر عبد الرحمن أحمد سن 55 تاجر بدائرة قسم شرطة العطارين ..

لحيازته وعرضه للبيع " 180 " كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي, علي عبد السلام محمد سن 24 بائع بدائرة قسم شرطة سيدي جابر لحيازته وعرضه للبيع عدد " 3540 " صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر, أشرف سعد يحيى - المسئول عن مخبز بدائرة قسم شرطة أول المنتزه..لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات, هارون محمود عثمان - المسئول عن مخبز بدائرة قسم ثان المنتزه لإنتاجه خبز ناقص الوزن, صلاح أحمد محمد - المسئون عن مخبز بدائرة قسم ثان المنتزه لإنتاجه خبز ناقص الوزن كما تم ضبط الآتى 6 قضايا عدم إعلان عن الأسعار , 3 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر الجبرى .