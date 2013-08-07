مجموعة "أكسفورد" تتعاون مع "سوديك" فى إجراء البحوث العقارية

قالت مجموعة أكسفورد بيزنس جروب العالمية، وهى المجموعة العالمية للنشر والبحوث والاستشارات، إنه من المقرر أن يصدر تقرير جديد "مصر 2013"، سوف يسلط الضوء على دور صناعة العقارات فى مصر فى دفع استقرار اقتصاد البلاد وتعزيز مخرجاته.

وأشارت، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إلى أنها ستتعاون مع شركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) فى صياغة الفصل المخصص للعقارات فى التقرير الجديد.

ومن المقرر أن يركز التقرير على عوامل الدفع لأسواق العقارات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات فى مصر، وكذا خطط الإسكان الخاصة بالوزارة والتى تستهدف إنشاء 1 مليون وحدة فى 22 مدينة خلال خمس سنوات للمساعدة على احتواء العدد المتزايد من السكان من الشباب، كما يدرس التقرير أيضاً التحديات التى يواجهها المستثمرين فى الوفاء بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والتى تتضمن نقص الأراضى وانخفاض مستوى استخدام الرهن العقارى.

وقالت آنيه إريكسون، المدير القطرى للمجموعة، إنه فى ضوء الطلب الكبير الذى يشهده المستثمرون فى العقارات، ولاسيما على المبانى الجديدة، هناك حاجة إلى إجراء مراجعة أكثر شمولية لديناميكيات السوق.

وأضافت آنيه، أن الطفرة التى تشهدها سوديك وغيرها من المستثمرين تعمل كمحرك هام للنمو لمصر، وتعكس ارتفاع مستوى الطلب على المساكن عبر كل الفئات السعرية، بدءًا من الشقق إلى الفلل فى المجتمعات الخاصة المغلقة، وقالت، إنها على ثقة من القدرة على الاستفادة من تلك الخبرة ومن إدراك المستثمرين سيكون له قيمة كبيرة من خلال توثيقنا لها وللاتجاهات القطاعية الهامة الأخرى.

وقال أحمد الدمرداش بدراوى، مدير إدارة سوديك، إنه يرحب بهذه الفرصة لتتبع التغيير الملحوظ فى الإيقاع داخل قطاع العقارات فى مصر، مضيفا أن المبيعات تجاوزت إنجازات الشركة السابقة حتى فى أوقات ما قبل الثورة، فهناك قطاعات داخل هذه الصناعة ارتفعت مستويات أدائها مما كانت عليه قبل عام 2011.