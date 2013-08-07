أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (28) من "قرمش": والدة أسد تحاول أن تخلصه من الفوبيا وتنجح في ذلك

Google+ Print
الحلقة (28) من "قرمش": والدة أسد تحاول أن تخلصه من الفوبيا وتنجح في ذلك الحلقة (28) من "قرمش": والدة أسد تحاول أن تخلصه من الفوبيا وتنجح في ذلك

كتب : سارة سعيد منذ 30 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (28) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "خوفيا"، عن اعتزاز أسد الذي يقوم بدوره الفنان طارق العلي بشجاعته التي ورثها عن أبيه وأجداده، وفزعه عندما فاجأته والدته، وخوفه من ركوب المصعد وإجباره لوالدته على الصعود للدور العاشر على الدرج.

وتصطحبه والدته إلى مدينة الملاهي حتى تساعده على التخلص من مخاوفه، وتقوم بإركابه الألعاب الكبيرة والعالية بينما هو يقوم بالصراخ خوفا من هذه الألعاب، وتقوم والدة أسد بعمل تدريبات يومية حتى يتخلص من الفوبيا التي يمتلكها.

وعندما كان أسد بصحبة والدته على أحد الشواطئ تستنجد به إحدى السيدات لإنقاذ ابنها من الغرق، ويحاول أن يقنعها أنه لديه فوبيا ولا يستطيع السباحة، إلا أن والدته تدفعه لإنقاذ الطفل، وتنتهي أحداث الحلقة بإنقاذ أسد للطفل.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس