الحلقة (28) من "قرمش": والدة أسد تحاول أن تخلصه من الفوبيا وتنجح في ذلك

كتب : سارة سعيد منذ 30 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (28) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "خوفيا"، عن اعتزاز أسد الذي يقوم بدوره الفنان طارق العلي بشجاعته التي ورثها عن أبيه وأجداده، وفزعه عندما فاجأته والدته، وخوفه من ركوب المصعد وإجباره لوالدته على الصعود للدور العاشر على الدرج.

وتصطحبه والدته إلى مدينة الملاهي حتى تساعده على التخلص من مخاوفه، وتقوم بإركابه الألعاب الكبيرة والعالية بينما هو يقوم بالصراخ خوفا من هذه الألعاب، وتقوم والدة أسد بعمل تدريبات يومية حتى يتخلص من الفوبيا التي يمتلكها.

وعندما كان أسد بصحبة والدته على أحد الشواطئ تستنجد به إحدى السيدات لإنقاذ ابنها من الغرق، ويحاول أن يقنعها أنه لديه فوبيا ولا يستطيع السباحة، إلا أن والدته تدفعه لإنقاذ الطفل، وتنتهي أحداث الحلقة بإنقاذ أسد للطفل.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.