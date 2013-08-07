الحلقة (27) من "لعبة الموت": كريم يستعين بطبيب نفسي لمساعدة نايا

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

أجرت نايا اتصالًا هاتفيا مع والدتها، في بداية أحداث الحلقة "27" من مسلسل "لعبة الموت"، لتخبرها أنها ستأتي للعيش معها في القاهرة، بينما تواصل منال، شقيقة عاصم، مراقبة نايا من منزلها القريب من منزل الأخيرة.

يذهب كريم إلى طبيبة نفسية، من أجل إطلاعها على حالة نايا، ويطلب منها المساعدة، وتخبره أن نايا مصابة بهوس الانتحار، وأن نزعة الموت انتحارا لم تفارقها.

تقوم منال بوضع زجاجات من المربّى، التي صنعتها نايا في بيروت، داخل منزل الأخيرة، وتقوم نايا بإخفاء حقيقة ذلك على كريم.

يعرض كريم الزواج مجدداً على نايا، بينما يعرض سليم الزواج من مي، شقيقة نهي، وتنتهي الحلقة بدخول عاصم منزل نايا مجدداً، ويتقابلان وجهاً لوجه.