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الحلقة (28) من "صرخة روح": "أحلام" تبدأ في الوفاق مع زوج ابنتها

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الحلقة (28) من "صرخة روح": "أحلام" تبدأ في الوفاق مع زوج ابنتها الحلقة (28) من "صرخة روح": "أحلام" تبدأ في الوفاق مع زوج ابنتها

كتب : أمل القاضي منذ 24 دقيقة

في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "صرخة روح"، يعلم "قيس" بعلاقة "أحلام" و"أيام" عن طريق الصدفة، حيث يشاهدها "قيس" أثناء وجودها بمنزل "أيام" الذي يسكن في الشقة المقابلة لعيادته، وتخشى "أحلام" أن يفضح زوج ابنتها أمرها، وعندما تتحدث معه يقدم بها وعدًا بأنه لن يخبر أحدًا بشيء ولن يستغل الأمر ضدها.

وتعترف "أحلام" لـ"قيس" أن علاقتها بـ"أيام" لم تكن حبًا على الإطلاق، ويلتقي "قيس" به أثناء ذهابه إلى العيادة وينصحه بالابتعاد عنها وعدم ملاحقتها طوال الوقت، ويبدي "قيس" إعجابه بطريقة تفكيرها، وهو ما يجعلها تشعر بالإعجاب نحوه، في الوقت الذي يعاني فيه من غيرة زوجته عليه.

يذكر أن الخماسية الأخيرة من مسلسل "صرخة روح"، والتي جاءت باسم "حب محرم"، من بطولة سوزان نجم الدين، كندة حنا، ميلاد يوسف، وضاح حلوم، أحمد رافع، نور رافع، قصة وسيناريو وحوار نادية الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي.

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