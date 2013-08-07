الحلقة (29) من "اسم مؤقت": هالة تعمل لصالح صبري وهي سبب فشل خطط يوسف للنجاة

كتب : روان مسعد منذ 22 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل اسم مؤقت، اكتشاف يوسف أن هالة تعمل لصالح صبري ومن معه، وكل خطة يبدأ فيها لينجو بنفسه تفشل بسبب علم هالة بكل التحركات وإبلاغها لصبري، وهي من قتلت طاهر، وقالت ليوسف إن مصطفى مختار يريد أن يقابله شخصيا.

وذهب رجل غامض لمجدي عبدالعزيز واتفق معه أن يفوز مقابل عدم الدخول في مناطق سياسية محظورة فوافق، كما ذهب لحافظ مشهور وقال له إنه لن يتلقى دعما منهم، وحذره من الدخول في صراعات إذا حسمت النتيجة لصالح مجدي.

وقرر أيمن السفر إلى السعودية، وقبل ذهابه جاء ضيف ليوصله، فلقى عدة أشخاص القبض عليهما.

وذهب يوسف بصحبه هالة إلى مصطفى مختار، بالمستشفى التي يمكث فيه، ونصحها يوسف بالابتعاد لكنها رفضت، ثم دخل يوسف غرفة مصطفى مختار ووجد بها أوراق مكتوب فيها قصة يوسف رمزي التي حدثت له، وأثناء قراءته لتلك الأوراق دخل عليه شخصان وخدراه.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.