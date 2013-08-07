الحلقة (28) من "الركين": جيكا يحصل على مستندات سميح الفاضحة

كتب : محمود عباس منذ 20 دقيقة

تبدأ الحلقة 28 من مسلسل "الركين" بقيام سميح بإرسال مستندات شوقي الفاضحة إلى زوجته جليلة، وإعطائها مقاطع مصورة مع عشيقته سونة داخل شقته المفروشة.

وتدور الحلقة 28 من الركين حول قيام فرحانة بإبلاغ سميح بحملها منه، فيطالبها بإجهاض الجنين فترفض وتطالبه بالزواج، فيقوم بطردها من البيت وتحذيرها من الاقتراب منه مرة أخرى، وتنتقل الحلقة إلى جيكا الذي يستطيع التحصل على كافة المستندات الفاضحة لسميح وتهديده بها ويعلن تمرده على خدمته ويتوعده بفضحه وسجنه انتقاما منه، ويقدم سميح مستندات خطيرة ضد أستاذه شوقي يتهمه فيها بالتحصل على رشوة مقابل تسهيل بعض المخالفات القانونية لعدد من رجال الأعمال، فيتم رفع الحصانة عنه واستدعائه للتحقيق إلا أنه لم يتحمل الأمر وأصيب بأزمة قلبية حادة دخل على إثرها المستشفى، وتنتقل الأحداث إلى سميحة التي ينكشف سرها أمام حبيبها المخرج طارق، حيث تقوم إحدى الصحفيات بنشر حقيقتها التي تتمثل في كونها فتاة ليل ومسجلة في إحدى القضايا المشبوهة، فيصدم طارق صدمة شديدة وتطالبه سميحة بعدم التخلي عنها وتعترف له بحبها وتطلب منه فرصة أخيرة لها، وتنتهي الحلقة بقيام سميح باستئجار عدد من البلطجية لاختطاف جيكا وإجباره على الاعتراف بمكان الـ"ريسيفر" المسجل عليه مستنداته الفاضحة.

يذكر أن مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وأحمد وفيق وإيمان العاصي، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ونهال عنبر ومفيد عاشور ومحمد متولي وسعيد ترابيك وعلاء مرسي.