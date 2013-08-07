أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (28) من "الركين": جيكا يحصل على مستندات سميح الفاضحة

Google+ Print
الحلقة (28) من "الركين": جيكا يحصل على مستندات سميح الفاضحة الحلقة (28) من "الركين": جيكا يحصل على مستندات سميح الفاضحة

كتب : محمود عباس منذ 20 دقيقة

تبدأ الحلقة 28 من مسلسل "الركين" بقيام سميح بإرسال مستندات شوقي الفاضحة إلى زوجته جليلة، وإعطائها مقاطع مصورة مع عشيقته سونة داخل شقته المفروشة.

وتدور الحلقة 28 من الركين حول قيام فرحانة بإبلاغ سميح بحملها منه، فيطالبها بإجهاض الجنين فترفض وتطالبه بالزواج، فيقوم بطردها من البيت وتحذيرها من الاقتراب منه مرة أخرى، وتنتقل الحلقة إلى جيكا الذي يستطيع التحصل على كافة المستندات الفاضحة لسميح وتهديده بها ويعلن تمرده على خدمته ويتوعده بفضحه وسجنه انتقاما منه، ويقدم سميح مستندات خطيرة ضد أستاذه شوقي يتهمه فيها بالتحصل على رشوة مقابل تسهيل بعض المخالفات القانونية لعدد من رجال الأعمال، فيتم رفع الحصانة عنه واستدعائه للتحقيق إلا أنه لم يتحمل الأمر وأصيب بأزمة قلبية حادة دخل على إثرها المستشفى، وتنتقل الأحداث إلى سميحة التي ينكشف سرها أمام حبيبها المخرج طارق، حيث تقوم إحدى الصحفيات بنشر حقيقتها التي تتمثل في كونها فتاة ليل ومسجلة في إحدى القضايا المشبوهة، فيصدم طارق صدمة شديدة وتطالبه سميحة بعدم التخلي عنها وتعترف له بحبها وتطلب منه فرصة أخيرة لها، وتنتهي الحلقة بقيام سميح باستئجار عدد من البلطجية لاختطاف جيكا وإجباره على الاعتراف بمكان الـ"ريسيفر" المسجل عليه مستنداته الفاضحة.

يذكر أن مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وأحمد وفيق وإيمان العاصي، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ونهال عنبر ومفيد عاشور ومحمد متولي وسعيد ترابيك وعلاء مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس