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الحلقة (28) من "جار القمر": شعيب يخبر حلا بزواج "سعاد" من "مروان" سرا

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الحلقة (28) من "جار القمر": شعيب يخبر حلا بزواج "سعاد" من "مروان" سرا الحلقة (28) من "جار القمر": شعيب يخبر حلا بزواج "سعاد" من "مروان" سرا

كتب : الوطن منذ 9 دقائق

في الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تجلس سعاد حزينة في محبسها بمنزل أبيها، بعد اكتشافه زواجها السري بمروان، وبعد اكتشافها خيانة الأخير له، وعلاقته بفتاة أخرى هي شهد.

وتخبر عنود مستورة، أن ابنتها حلا تزوجت بعدما باعت المنزل وطردتها هي وابنها مروان.

ويجلس شعيب لا يعرف كيف يتصرف، ويشعر بالذنب بعد أن أبلغ أباه بأمر زواج أخته السري من مروان، ولا يجد حلا سوى الذهاب إلى حلا ويحكي لها عن الأمر، فتندهش من أخيها الذي كان متزوجا من سعاد سرا.

وتهرب سعاد من محبسها وتذهب إلى بيت طليقها جاسم طالبة منه الوقوف بجانبها، فيرفض ويطردها ويغلق الباب في وجهها.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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