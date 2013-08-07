الحلقة (29) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": عاصم يخبر عائلته بزواجه من رانيا

كتب : سارة سعيد منذ 6 دقائق

أخبر مروان، مريم، بنبأ طلاق شريف وساندرا، خلال أحداث الحلقة (29) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، وأخبرها مروان أيضا أن شريف يحبها، وأخبره خصيصا بهذا، لأنه يعلم أنه يحبها هو الآخر.

أخبرت مريم، دوللي، بما حدث، فظلت تبكي، وأخبرتها دوللي أنها تحب مروان، بينما ذهب شريف لمريم ليتحدث لها، قبل قدوم أسامة لخطبة ياسمين، وأخبرها أنه طلق ساندرا، لأنه اكتشف أنه مازال يحبها، ولكن مريم نهرته.

أخبر عاصم والديه أنه تزوج من رانيا، وأنها حامل، وتشاجرت ياسمين معه بسبب ذلك الأمر.

وذهب عاصم ليخبر دانا أنه تزوج، وزوجته حامل، ففاجأته بأنها تستطيع الإنجاب، ولكنه هو الذي لا يمكنه ذلك، وانهار عاصم بعدما علم الحقيقة، وذهب لرانيا وضربها حتى نزفت، وتم نقلها للمستشفى.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، من تأليف تامر حبيب ،وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي، ورجاء الجداوي، وأمينة خليل، وعمرو صالح، وأحمد حاتم.