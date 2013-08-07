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الحلقة (25) من "قمر الشام": نذير يقتل الزعيم أبو حمزة

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الحلقة (25) من "قمر الشام": نذير يقتل الزعيم أبو حمزة الحلقة (25) من "قمر الشام": نذير يقتل الزعيم أبو حمزة

كتب : مروة مدحت منذ 4 دقائق

تبدأ أحداث الحلقة (25) من مسلسل "قمر الشام" بحديث المعلم شهران مع شقيقته أم جمال، عن المرأة التي أحبها خلال سفره، وتجتمع نساء الحارة في منزل أم جمال للترحيب بعودة المعلم شهران من السفر، وتستمع صديقة ليلى إلى الحديث بين شامية ونوال، لتعرف أن نوال تتحدث مع شامية عن مأمون.

يذهب أبو عبده إلى درغام، بينما تسأل شامية ليلى عن كل ما تعرفه عن المعلم مأمون، ويراقب نذير منزل الزعيم أبو حمزة حتى يخرج خادمه فيذهب إليه، ويخبره أن المعلم شهران أرسل له حلوى، فيأكلها الزعيم، بينما تذهب شامية إلى ليلى، ويتضح أن الحلوى التي قدمها نذير للزعيم مسمومة ويموت الزعيم أبو حمزة.

يعود الخادم إلى منزل الزعيم أبو حمزة ليكتشف وفاته، ويذهب إلى المعلم شهران فيجري إلى منزل الزعيم ومعه أم جمال، لتؤكد لهم خبر وفاة أبو حمزة، ويذهب أهل الحارة لدفن الزعيم، وينزعوا كل أشكال الزينة من الحارة ويتم تنكيس الأعلام.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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