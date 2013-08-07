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حورية فرغلي: نحن في انتظار جمهور الوطن العربيّ

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حورية فرغلي: نحن في انتظار جمهور الوطن العربيّ حورية فرغلي: نحن في انتظار جمهور الوطن العربيّ

أشارك مجلة "سيدتي" مبادرتها "عيدنا في " لدعوة كلّ أبناء الوطن العربي لزيارة مصر في عيد الفطر ومشاهدة أفلام العيد الجديدة، حيث سنكون في انتظار كلّ جمهور السينما بدور العرض، ونتمنّى أن يقضي كلّ من يزورها أوقاتاً سعيدة. كذلك نتمنّى أن تتكرّر الزيارات دائماً، لأنّ في مصر الكثير من الأماكن السياحيّة الرائعة التي تحتاج إلى العديد من الزيارات للاستمتاع بها.

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