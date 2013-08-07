حورية فرغلي: نحن في انتظار جمهور الوطن العربيّ

أشارك مجلة "سيدتي" مبادرتها "عيدنا في مصر" لدعوة كلّ أبناء الوطن العربي لزيارة مصر في عيد الفطر ومشاهدة أفلام العيد الجديدة، حيث سنكون في انتظار كلّ جمهور السينما بدور العرض، ونتمنّى أن يقضي كلّ من يزورها أوقاتاً سعيدة. كذلك نتمنّى أن تتكرّر الزيارات دائماً، لأنّ في مصر الكثير من الأماكن السياحيّة الرائعة التي تحتاج إلى العديد من الزيارات للاستمتاع بها.
مواضيع متعلقة
أضف تعليقاً
نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.(*): هذا الحقل مطلوب