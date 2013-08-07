بالصور .. مؤيدو مرسى يجوبون شوارع الفيوم دعمًا للشرعية



> خرج قبل آذان المغرب اليوم المئات من مؤيدى الرئيس العزول محمد مرسي في محافظة الفيوم من أمام عدد من المساجد دعماً للشرعية، وتنديدا بما أسموه الإنقلاب العسكري الدموي .

خرج المتظاهرون من عدة مساجد عقب آداء صلاة العصر وتجمعوا أمام مسجد الشبان المسلمين تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب في مسيرة سلمية أعقبها جسور بشرية بشوارع السنترال والسواقي وقصر الثقافة وأمام مدرسة ناصر التجارية الثانوية .

رفع المتظاهرون صورا ” للرئيس محمد مرسي ” ولافتات مكتوب عليها .. لا للإنقلاب .. نعم للشرعية ” ، كما انشدوا أناشيد إسلامية ووطنية.

هتف المتظاهرون ” يسقط يسقط بابا الأزهر والمعارضة بدأت تظهر , خليكوا دايما فاكرين قتلوا اخوتنا الساجدين ، فين الكاميرا وفين الصورة قتلوا أخوتنا في المنصورة ، سيسي بيقتل في الثوار نصرك نصرك يا جبار ” .