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منصور: أعطينا الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .. ولن نتساهل أو نفرط بحقوق الشعب

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منصور: أعطينا الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .. ولن نتساهل أو نفرط بحقوق الشعب منصور: أعطينا الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .. ولن نتساهل أو نفرط بحقوق الشعب

الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور

قال الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور خلال كلمة ألقاها للأمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إن الرئاسة أعطت الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، مضيفًا ” لن نتساهل أو نفرط بحقوق الشعب ، وواثقون بعبور إلى بر الأمان ” .

وأوضح منصور أن مصر تعرضت للمؤامرات والإرهاب ،لكنها ستبدأ اليوم خطوة جديدة في طريق إنشاء دستور للبلاد بالإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين ، مشيرًا إلى أن مصر ستعبر أزمتها الراهنة لأن الله معها دائما ولأن شعبها وجيشها في رباط إلى يوم الدين ، وأعداؤها ولوا فيما بقيت هي تتحدى الشر وتقلبات الزمن .

ووجه منصور نداء من القلب – بحسب تعبيره – إلى المواطنين قال فيه “نحتاج أن ننبذ خلافتنا في تلك الأيام المباركة وأن نسمو عن مصالحنا الخاصة ، لقد إنطلق قطار المستقبل وعلى الجميع أن يدرك اللحظة ويلتحق به وعلى من يتخلف عن تلك اللحظة أن يتحمل هو مسؤولية ذلك”.

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