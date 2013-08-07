أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الخارجية الأمريكية: وقت الحوار لم ينته في مصر وندعو إلى حل وسط

  • 21
Google+ Print
الخارجية الأمريكية: وقت الحوار لم ينته في مصر وندعو إلى حل وسط الخارجية الأمريكية: وقت الحوار لم ينته في مصر وندعو إلى حل وسط

قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الأربعاء إن حل الأزمة السياسية في يتطلب الوصول إلى تسوية وإن الوقت ما زال متاحًا للحوار.

جاء ذلك بعدما عاد المبعوثون الدوليون إلى بلادهم من مصر حيث قالت المؤقتة إن جهودهم فشلت.

وقالت ” جين ساكي ” المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي أجريت في القاهرة مع مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والامارات وفرت ” أساسًا راسخًا لخلق أجواء تتيح لمصر المضي قدما”. واضافت في إفادة صحفية “نحن نعتقد أن أي حل يتطلب أن يقدم الطرفان تنازلات. هذه القرارات يمكن إلا أن يتخذها المصريون من أجل المصريين ونأمل بالتأكيد أن يتخذوها قريبا.”

وقالت ساكي إن واشنطن قلقة من البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية وقالت فيه إن جهود الوفود الأجنبية فشلت. واضافت ساكي”الآن ليس وقت تحديد الملوم.. وإنما لبدء حوار يمكن أن يساعد في اعادة الهدوء في الأجل الطويل.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم