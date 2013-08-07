الخارجية الأمريكية: وقت الحوار لم ينته في مصر وندعو إلى حل وسط

قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الأربعاء إن حل الأزمة السياسية في مصر يتطلب الوصول إلى تسوية وإن الوقت ما زال متاحًا للحوار.

جاء ذلك بعدما عاد المبعوثون الدوليون إلى بلادهم من مصر حيث قالت الحكومة المؤقتة إن جهودهم فشلت.

وقالت ” جين ساكي ” المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي أجريت في القاهرة مع مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والامارات وفرت ” أساسًا راسخًا لخلق أجواء تتيح لمصر المضي قدما”. واضافت في إفادة صحفية “نحن نعتقد أن أي حل يتطلب أن يقدم الطرفان تنازلات. هذه القرارات يمكن إلا أن يتخذها المصريون من أجل المصريين ونأمل بالتأكيد أن يتخذوها قريبا.”

وقالت ساكي إن واشنطن قلقة من البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية وقالت فيه إن جهود الوفود الأجنبية فشلت. واضافت ساكي”الآن ليس وقت تحديد الملوم.. وإنما لبدء حوار يمكن أن يساعد في اعادة الهدوء في الأجل الطويل.”