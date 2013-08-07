مؤيدو مرسي بالأسكندرية” ينظمون 18 مظاهرة عقب صلاة العيد‎

أعلن أنس القاضي – المتحدث باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية – أن التحالف الوطني لدعم الشرعية وفي قلبه الإخوان المسلمون قرروا الخروج في 18 مظاهرة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، من مختلف ميادين الإسكندرية أبرزهم ساحة مسجد القائد إبراهيم .

وأضاف القاضى ” : لن تتوقف فعاليات دعم الشرعية ورفض الانقلاب أثناء العيد، وستتصاعد الفعاليات حتى يتم كسر الانقلاب نهائيا، وندعوا أحرار الشعب المصري رجاله ونساءه وشيوخه للمشاركة في فعاليات كسر الانقلاب والعودة للشرعية ” .

وأشار “القاضي” إلي أن الإخوان المسلمين سينظمون 209 صلاة عيد بجميع انحاء الاسكندرية يخطب فيها جميع قيادات وكوادر الجماعة، لافتا الى ان خطباء الجماعة سيدعون الشعب المصري من خلال خطب العيد لاستثمار مناسبة عيد اللفطر للتوحد من جديد ونبذ الفرقة والخلافات.