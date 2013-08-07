السمنة تؤثر على مركز الإبصار

قد نهتم بصحة أجسادنا ونهتم بأوزاننا خوفا من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط وربما تؤثر السمنة على القلب، ولكن هل تتوقع أن السمنة تؤثر بشكل كبير على الرؤية بل وتسبب خللا فى مركز الإبصار؟

هذا ما أوضحه لنا الدكتور شريف إمبابى أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، أن هناك أمراضا عديدة تؤثر على معدل الإبصار ولكن ما لم يدركه البعض منا هو أن السمنة تؤثر على الإبصار.

ويفسر لنا دكتور شريف قائلا إن الدهون عندما تزيد فى الجسم قد تترسب فى مركز الإبصار بالعين، ويؤدى ذلك على المدى البعيد فى حدوث تليف فى مركز الإبصار.

ويبين د إمبابى أنه من الفئات المعرضة أيضا لتليف مركز الإبصار هم مرضى السكر، والذى يمكن أن يفقد عينه بسبب هذا التليف إلى أن يصعب علاجه بل يستحيل علاجه فى كثير من الأحيان.

وينصح دكتور شريف خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتليف مركز الإبصار بضرورة إجراء فحص أولى لقاع العين بشكل متسمر، خاصة وأن المشكلات تبدأ عند اكتشاف المشكلة فى المراحل المتقدمة من المرض.

ويبين لنا دكتور شريف أن هناك بعض الأعراض التى قد تظهر على المريض وتساعده فى معرفة إصابته بمشاكل فى مركز الإبصار لديه، من بينها ظهور بعض التغيرات فى أطراف الشبكية فضلا عن تكوين أوعية دموية غير طبيعية وقد تنفجر وتسبب فى الإصابة بنزيف فى العين.

لذا يفضل دائما لكل مصاب بالسكر أو بالسمنة الكشف الدورى قبل ظهور أى أعراض إصابة، ويقوم الطبيب المعالج بعمل جدول زمنى للمريض للمتابعة حسب الحالة ودرجة المرض.