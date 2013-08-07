الكبت العام يؤدى لإصابة الفرد بالاكتئاب والاضطراب الداخلى

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن الكبت الجمعى أو ما يعرف بحالة الكبت العام، والتى تصيب مجموعة أو جماعة من الأشخاص، والتى تجمعهم مشاعر موحدة من الكبت الشديد أو الحزن الشديد، أو الاضطراب الشديد فى الحالة النفسية، والأفعال السلوكية.

وأوضح أن ذلك قد يكون للعديد والعديد من الأسباب، وأغلبها ينحصر فى تعرض هؤلاء المجموعات إلى نوع من الضغط أو التقييد الشديد فيرجع ذلك بنتائج متوقعة على عقلية ونفسية الفرد، فتظهر على شكل مشاعر يشعر بها هو ومن معه، وقد يكون هذا التقييد أو الضغط ناتج عن القهر الشديد أو ظلم شديد واقع عليهم، أو بسبب أن حالة من الحزن أو الإحباط العامة قد خيمت على هذه المجموعة.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى السلوكيات الجمعية التى قد يقوم بها هؤلاء، وكذلك الاضطرابات التى قد تلحق بعقلياتهم وأعصابهم وتطال سلوكياتها، فمثلا من أشهر ما يعنيه المرضى بالكبت الجماعى بالطبع الإصابة بالاكتئاب بدرجاته المختلفة، فضلا عن الاضطرابات الداخلية الكثيرة، وينميها ويعمقها عدم قدرة الفرد داخل هذه الجماعات على التعبير عن هذا الكبت من خلال المصارحة ولكنه يظهر فى السلوكيات، وقد يؤدى إلى اختلال نفسى عميق والإحباط والتوتر الدائم أو الإصابة بعدم الرغبة فى اتخاذ قرارات مفيدة أو القيام بأفعال مضادة.

>