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الغانم استقبل الخرافي وترأس اجتماع مكتب المجلس

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الغانم استقبل الخرافي وترأس اجتماع مكتب المجلس الغانم استقبل الخرافي وترأس اجتماع مكتب المجلس
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبة صباح أمس رئيس مجلس الأمة الاسبق جاسم محمد الخرافي، الذي قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة.
>حضر اللقاء مراقب مجلس الأمة العضو سعود الحريجي والعضو جمال العمر وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
>وفي سياق آخر ترأس الغانم الاجتماع الأول لمكتب مجلس الأمة بحضور نائب الرئيس مبارك الخرينج وأمين السر يعقوب الصانع ومراقب المجلس سعود الحريجي ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع.
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