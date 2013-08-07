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البدر: مرافق «المشروعات السياحية» مستعدة لاستقبال روادها في العيد

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البدر: مرافق «المشروعات السياحية» مستعدة لاستقبال روادها في العيد البدر: مرافق «المشروعات السياحية» مستعدة لاستقبال روادها في العيد
أكد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بشركة المشروعات السياحية صقر البدر أن المرافق التابعة لقطاع الشؤون الترويحية بالشركة تستقبل زوارها من الصباح وحتى المساء طوال أيام العيد ومنها صالة التزلج ونادي الشعب البحري ونادي رأس الأرض وشاطئ المسيلة وشاطئ العقيلة ومجمع أحواض السباحة والجزيرة الخضراء اما حديقة النافورة والحديقة السياحية سوف تستقبلان زوراهما من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءً. وأعرب البدر عن بالغ شكره وتقديره للزوار لاختيارهم شركة المشروعات السياحية للاستمتاع بأفراح العيد في مرافقها المختلفة مؤكدا أن من أهم أهداف الشركة تقديم أفضل الخدمات لزوارها، حيث أعدت تلك المرافق العديد من البرامج والأنشطة التي تشارك فيها الفرق الفنية والشعبية بمصاحبة مجموعة من الفنانين، وكذلك الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال. وأشار البدر إلى أن المدينة الترفيهية تستقبل زوارها في عيد الفطر ببرنامج ترفيهي وترويحي بمشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال وحفلات DJ وتقدم المدينة الترفيهية الهدايا والجوائز على الزوار المشاركين في الفقرات. وعن مواعيد التشغيل بالمدينة الترفيهية خلال فترة عيد الفطر المبارك تستقبل المدينة زوارها من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة صباحا وذلك طوال فترة الاحتفالات بعيدالفطر المبارك. كما استعد منتزه الخيران ببرامج وأنشطة وفعاليات متعددة ومتنوعة لرواد المنتزه واسرهم وضيوفهم طوال أيام العيد. هذا وقد وجه البدر أصدق التهاني والتبريكات لجميع زوار مرافق الشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا للجميع أن يقضوا وقتا سعيدا وممتعا مع برامج وفعاليات مرافق الشركة المختلفة.
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