الأردن والسعودية وفلسطين والإمارات يعلنون غدًا أول أيام عيد الفطر

أعلنت دول الأردن والسعودية وفلسطين والإمارات أن اليوم 8 يوليو الموافق 29 رمضان هو المتمم لهذا الشهر ، وأن غدًا 9 يوليو هو أول أيام شهر شوال .

وأعلن قاضي القضاة في المملكة الأردنية الدكتور أحمد هليل أن غدا “الخميس” هو أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة.

وقال الدكتور هليل في الاحتفال الذي أقامته دائرة قاضي القضاة في الأردن مساء اليوم “الأربعاء” بحضور مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة وعدد من الوزراء والعلماء” إنه بعد التحري والتثبت وفق الرؤية الشرعية والمنظور الملكي فإن غدا “الخميس” هو اليوم الأول من شهر شوال “أول أيام عيد الفطر المبارك”.

ودعا هليل أبناء الأمة الإسلامية بهذه المناسبة إلى وحدة صفوفهم واجتماع كلمتهم وائتلاف قلوبهم وحقن دمائهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكونوا يدا وصفا واحدا في الخير والبر والتقوى.