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الإفتاء تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك وتهنئ الرئيس منصور

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الإفتاء تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك وتهنئ الرئيس منصور الإفتاء تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك وتهنئ الرئيس منصور

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1434هـ بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام 1434هـ الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2013م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1434هـ بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يمكن معها رؤيته.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2013م هو أول أيام شهر شوال لعام 1434هـ.

وقال الإفتاء إنه “بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدمُ بخالص التهنئة لفخامة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ونتمنى له دوام الصحة والعافية كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على َ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير”.

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