محكمة ليبية ترجئ نظر قضية آخر رئيس وزراء فى عهد القذافى إلى سبتمبر

أرجأت محكمة ليبية اليوم، الأربعاء، نظر محاكمة البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وعدد من رموز نظامه إلى أوائل شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين، بحسب مصادر قضائية ليبية.

كما طلبت دائرة الجنائيات بمحكمة استئناف طرابلس مدها بكل الوقائع وإرفاق التحقيقات والتسجيلات المرئية والمسموعة بملف قضية المحمودى، كما شددت على حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة، التى حققت مع المحمودى قد أكدت ضبط مستندات ومخاطبات ورسائل بمكتبه (البغدادى) إبان ثورة فبراير التى أطاحت بالقذافى، تشير لتورطه بأعمال تحريض على القتل وتحويل مبالغ مالية إلى حسابات خاصة، وعدة تهم أخرى تتعلق بالفساد الإدارى والمالى.

وحضر الجلسة عدد من أقارب رموز النظام السابق، بالإضافة لمحامى الدفاع المتهمين، ويقضى عدد من رموز النظام السابق حبسهم بسجن الهضبة بضواحى العاصمة طرابلس، والتى تشرف عليه الشرطة القضائية بتواجد مكثف للجيش الليبى.