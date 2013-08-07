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هكذا احتفلت ليلى علوي بنهاية مسلسلها

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هكذا احتفلت ليلى علوي بنهاية مسلسلها هكذا احتفلت ليلى علوي بنهاية مسلسلها

موضة جديدة ابتكرتها الفنّانة ليلى علوي للاحتفال بنهاية تصوير مسلسلها "فرح ليلى"، حيث ودّعت التصوير، بعدما احتفلت بزفافها على فراس سعيد، وقامت بإحضار عدد كبير من الهدايا للعاملين في المسلسل، سواء الذين يقفون خلف الكاميرا من فنينن وعمّال أو النجوم المشاركين.
وقامت ليلى بإجراء مسابقة "التامبولا" بين كلّ المشاركين بالمسلسل لتقدّم للفائز هديّته.
وتهدف ليلي علوي بهذه المسابقة إلى أن تكون كتذكار منها للعاملين في المسلسل، ومن ضمن هذه الهدايا تيشرتات تحمل صورتها.
وأشارت ليلى إلى سعادتها بعد حصول مسلسل "فرح ليلى" على المرتبة الأولى في استفتاء الفضائيّة المصريّة، فيما اعتبر المسلسل الأكثر تسويقاً، حسب الإحصائيّة التي أشارت إليها إحدى الصحف اليوميّة.
وبعد انتهاء حفلة السمر، قام المخرج خالد الحجر بتصوير مشاهد الحفلة التي ضمّت جميع أبطال العمل، وقدّمت خلالها المطربة التونسيّة غالية بن علي أغنية.

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