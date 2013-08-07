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منة فضالي: بعت دبلة خطوبتي واشتريت بدلاً منها "جزمة"

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منة فضالي: بعت دبلة خطوبتي واشتريت بدلاً منها "جزمة" منة فضالي: بعت دبلة خطوبتي واشتريت بدلاً منها "جزمة"

قالت الممثلة منة فضالي إنّها بعد فسخها لخطوبتها من الموزّع الموسيقيّ عادل حقي، باعت دبلة الخطوبة واشترت بدلاً منها "جزمة".
كلام منة جاء أثناء استضافتها في برنامج "من غير زعل" للإعلاميّة ريهام سعيد، حيث أوضحت أنّها كسبت قضيّتها ضدّه قبل يومين، بعد أن خاصمها للحصول على "شبكته"، علماً بأنّها سبق وردّتها إليه، وليس المطلوب منها أن تأتي بشهود وهي تردّها "الشبكة" إليه.
وتطرّقت منة للحديث عن حادث اختطافها، وهي تبكي، موضحة أنّ خمسة رجال اختطفوها وسرقوا سيّارتها، إلا أنّ الحادث لم يقف عند حدّ السرقة قط، بل اعتدوا عليها بالسباب بألفاظ قذرة، وضربوها، وطلبوا منها أن تقبّل أيديهم جميعاً.

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