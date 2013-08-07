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رايح جاي».. يلعب بعقل المشاهد

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رايح جاي».. يلعب بعقل المشاهد رايح جاي».. يلعب بعقل المشاهد

من برنامج المسابقات اللافتة برنامج «رايح جاي»، والذي يقدمه الفنان «أسعد الزهراني» عبر القناة الأولى، وهو برنامج المسابقات الأول من نوعه في السعودية، حيث يصطحب «أسعد» معه المتسابقين إلى «ماليزيا»؛ ليسألهم عدداً من الأسئلة، يتأهلون من خلالها للفوز بسيارة. وقد لاحظنا أن «أسعد» يساعد المتسابقين إلى درجة أنه يظهر وكأنه على وشك أن يجيب بدلاً عنهم، فهو يرسل إشارات للمتسابق الجالس إلى جانبه؛ حتى يساعده، فيجيب الإجابة الصحيحة، ما يفقد البرنامج مصداقيته، ويفقد المشاهد إحساسه بالإثارة. ولا نعلم لماذا لم يختر «أسعد» أو القائمون على البرنامج متسابقين أكثر ثقافة، وعلماً من هؤلاء الذين لا يستطيعون الإجابة، ولو عن سؤال واحد...

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سيدتي

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