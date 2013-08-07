رئيس شركة سامسونج: الكوري المتهم بالتعدى على مصريين لا يعمل لدينا

اكد ” كينام لى ” رئيس مجلس ادارة شركة سامسونج اليكترونيكس مصر على احترام الراى العام وحرص الشركة على تطبيق مبدا الشفافية واحترام حقوق الاخرين .

وفى اطار ماتداولته وكالة ” ONA ” من انباء عن قيام مواطن كوري الجنسية بالتعدى على احد ابناء جيرانه المصريين فى منطقة الوسطى والتى حرر بها محضر فى قسم شرطة الوسطى فإن الشركة تؤكد على ان المواطن الكورى المذكور فى واقعة التعدى فى المحضر رقم 42225 لا يمت بصله من قريب او بعيد بشركة سامسونج اليكترونيكس مصر – الواقعة بالمنطقة الصناعية بمدنية كوم ابوراضى وان التحريات الرسمية أثبتت أن هذا الرجل يقوم بمزاولة نشاط خاص به بعيدًا عن شركة سامسونج والشركة قامت بتوثيق هذه المعلومات من خلال محضر رسمى فى قسم شرطة الوسطى .

واضاف ” لى ” : ” أن شركة سامسونج حريصه على إحترام الرأى العام وحقوق الاخرين ، وان ساسية الشركة تدعم التفاعل مع المجتمع المحلى وتنميته وتطويره والإرتقاء به تكنولوجيا ومعلوماتيًا موضحًا : ” نحرص ان تكون الشركة احد ركائز التقدم والتنميه التكنولوجيه المستدامه للشعب ” .