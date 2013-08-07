بسكويت بالصنوبر

مقادير العجينة:

- 1 كوب ونصف زبدة ليّنة

- ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم بودرة

-2 حبة كبيرة بيض

-1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 3 كوب ونصف دقيق

- نصف ملعقة صغيرة بايكنج باودر

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- نصف كوب صنوبر

للتزيين: سكر ناعم بودرة

طريقة التحضير:

1-ثبّتي الرف الشبكي الأوسط الخاص بالفرن، وسخّنيه على حرارة 160 درجة مئوية. احضري صواني قصيرة الحافة، وضعي في داخلها أقساماً من ورق الزبدة.

2-في وعاء الخلاط، ضعي الزبدة والسكر، ثبتي مضرب التقليب، شغّليه على سرعة متوسطة لمدّة 3 دقائق، إلى أن يصبح الخليط كريمياً وهشّ القوام.

3-أضيفي البيض والفانيليا، شغليه ليختفي البيض.

4-أضيفي الدقيق و"البايكنج باودر" والملح، وشغليه على سرعة متوسطة إلى أن يختفي الدقيق، وتتكوّن عجينة متماسكة وناعمة.

5-على سطح منثور الدقيق عليه، مدّي العجينة بالنشّابة إلى سماكة 5 ملليمترات تقريباً، وذلك عبر استخدام قطّاعة بسكويت مستديرة مقاس 2.5 بوصة، وقطّعيها إلى دوائر. ثم، ضعيها في الصواني مع ترك مسافة سنتيمترين بين كل دائرة وأخرى.

6-وزّعي حبات الصنوبر على سطح العجينة، مع الضغط عليها بخفّة لتلتصق بالعجينة .

7-ضعي الصواني في الفرن لمدة 12 دقيقة، إلى أن يصبح قاع البسكويت ذهبي اللون.

8-أخرجي البسكويت من الفرن، دعيه في الصواني ليبرد قليلاً، وضعي البسكويت على شبك معدني ليبرد تماماً.

9-ضعي البسكويت في طبق التقديم، وانثري سكر البودرة.