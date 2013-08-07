بسكويت بالصنوبر

مقادير العجينة:
- 1 كوب ونصف زبدة ليّنة
- ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم بودرة
-2 حبة كبيرة بيض
-1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 3 كوب ونصف دقيق
- نصف ملعقة صغيرة بايكنج باودر
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- نصف كوب صنوبر
للتزيين: سكر ناعم بودرة
طريقة التحضير:
1-ثبّتي الرف الشبكي الأوسط الخاص بالفرن، وسخّنيه على حرارة 160 درجة مئوية. احضري صواني قصيرة الحافة، وضعي في داخلها أقساماً من ورق الزبدة.
2-في وعاء الخلاط، ضعي الزبدة والسكر، ثبتي مضرب التقليب، شغّليه على سرعة متوسطة لمدّة 3 دقائق، إلى أن يصبح الخليط كريمياً وهشّ القوام.
3-أضيفي البيض والفانيليا، شغليه ليختفي البيض.
4-أضيفي الدقيق و"البايكنج باودر" والملح، وشغليه على سرعة متوسطة إلى أن يختفي الدقيق، وتتكوّن عجينة متماسكة وناعمة.
5-على سطح منثور الدقيق عليه، مدّي العجينة بالنشّابة إلى سماكة 5 ملليمترات تقريباً، وذلك عبر استخدام قطّاعة بسكويت مستديرة مقاس 2.5 بوصة، وقطّعيها إلى دوائر. ثم، ضعيها في الصواني مع ترك مسافة سنتيمترين بين كل دائرة وأخرى.
6-وزّعي حبات الصنوبر على سطح العجينة، مع الضغط عليها بخفّة لتلتصق بالعجينة .
7-ضعي الصواني في الفرن لمدة 12 دقيقة، إلى أن يصبح قاع البسكويت ذهبي اللون.
8-أخرجي البسكويت من الفرن، دعيه في الصواني ليبرد قليلاً، وضعي البسكويت على شبك معدني ليبرد تماماً.
9-ضعي البسكويت في طبق التقديم، وانثري سكر البودرة.