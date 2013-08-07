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الإمارات تحث الأشقاء المصريين كافة على دعم خارطة المستقبل

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الإمارات تحث الأشقاء المصريين كافة على دعم خارطة المستقبل الإمارات تحث الأشقاء المصريين كافة على دعم خارطة المستقبل

 أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن شكرها لفخامة الرئيس المصري عدلي منصور والحكومة المصرية على التسهيلات والتعاون مع المجموعة التي سعت لايجاد حل للأزمة الراهنة في وتوفير كل الفرص لانجاح مهمة هذه المجموعة من خلال تواصلهم المستمر مع شركائنا في المجموعة التي ضمت "دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي " .

صرح بذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ..وقال ان المجموعة كانت حريصة على تيسير الوصول الى شارع مصري مستقر وآمن من خلال دعم خارطة المستقبل واحترام الارادة الشعبية التي تجسدت في الثلاثين من يونيو والسادس والعشرين من يوليو 2013 وتعزيز الانتقال الديمقراطي في جمهورية مصر العربية بما يعزز استقرار مصر وازدهارها .

وأضاف سموه " لقد سعت المجموعة من خلال عملها المتواصل على مدى الايام الماضية الى الانتهاء من الاعتصام بما يمثله من توتر وتعريض للسلامة العامة والسلم المجتمعي والحرص على عودة الحياة الطبيعية الى مصر الشقيقة" .

وقال سموه ان الامارات تحث الاشقاء المصريين كافة على دعم الجهود التي تبذلها المصرية لدعم خارطة المستقبل وتؤكد انها لن تألو جهدا في دعم مصر وشعبها والوقوف بجانبها حتى تظل مصر سالمة وآمنة ومستقرة وتقوم بدورها المعهود على الصعيدين العربي والدولي .وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه تقديره المخلص لتعاون الحكومة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس المصري عدلي منصور مع جهود المجموعة وتوفير كل الامكانيات لتسهيل مهمتها .
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