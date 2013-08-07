استلقي في أحضان "تويتر" بإسبانيا

لا شكّ أنّ التكنولوجيا قد غزت حياتنا بشكل لافت، وأصبحنا أسرى لها، فمن ذا الذي يستطيع التحرّر منها، خاصّة أنّها وفّرت لنا مجالات لم تكن لتخطر على بالنا منذ سنوات ليست ببعيدة!وفي هذا الإطار، تُعتبر مواقع التواصل الاجتماعيّ من عناصر ثورة التكنولوجيا التي اجتاحت العالم اليوم، ومن أهمّها موقع "تويتر" الذي شغل العالم أجمع...فهل تتخيّلين نفسك مستلقية في أحضان "تويتر" الشهير؟!

فقد افتتح مؤخّراً في مدينة "مايوركا" Majorca الإسبانيّة فندق مستوحى من موقع "تويتر"، يدعى Sol Wave House Hotel ويتمركز في منتجع "ماغالوف" Magaluf الشهير.وهو يحتضن أجنحة فخمة تحاكي في ديكورها وفكرتها موقع التواصل الاجتماعيّ الشهير، إذ استمدّت ألوانها منه، وخصوصاً الأبيض والأزرق.

ويُقدّم هذا الفندق خدماته من خلال الوسوم "الهاشتاغ"، ويهدف إلى تواصل النزلاء مع بعضهم البعض بدون مبارحة غرفهم، مع استخدام وسم #SocialWave.ويمكن لنزلاء #TwitterPartySuites المشاركة في الحفلات التي تنظّم من قبل الإدارة مساء كلّ جمعة حول حوض السباحة، كما الحصول على خصم تبلغ نسبته 20% في المطاعم، والتواصل مع بعضهم البعض إلكترونيّاً في الداخل من خلال التغريدات والرسائل وتبادل الصور، عبر خدمة "واي فاي" المتوفّرة في الفندق الذي يحظى بـ "ترّاس" تمتد على 2500 متر مربع وأحواض سباحة تشرف على المتوسط، كما قاعات للحفلات و"اللاونج".

فهل ستدرجين زيارة هذا الفندق على لائحة الاماكن التي ستزورينها في 2013؟