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تأجيل محاكمة عناصر النظام الليبى السابق إلى 9 سبتمبر القادم

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تأجيل محاكمة عناصر النظام الليبى السابق إلى 9 سبتمبر القادم تأجيل محاكمة عناصر النظام الليبى السابق إلى 9 سبتمبر القادم

أجلت اليوم محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة والخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق، جلسة محاكمة المتهمين البغدادى المحمودى، والمبروك زهمول، وعامر ترفاس ،إلى التاسع من شهر سبتمبر القادم.

وأعلن رئيس محكمة استئناف طرابلس عقب جلسة التداول التى عقدت عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لمحامى الدفاع، أنه تم تأجيل جلسة اليوم للمتهمين بناء على طلب دفاع المتهم الثالث للاطلاع على مستندات الدفاع.

كما طالبت المحكمة، النيابة العامة، بضرورة الالتزام بحضور أحد أعضاء النيابة يكون لديه علم بالوقائع ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المحكمة، مع ضرورة إرفاق جميع التحقيقات والتسجيلات المرئية والمسموعة لملف القضية، والتى أكد عليها دفاع المتهم الأول فيما يخص المستندات والمخاطبات والرسائل التى ضبطت فى مكتب المتهم الأول وكل ما يتعلق بها، مع ضرورة إرفاق التحقيقات المشار إليها لملف القضية وكل ما يتعلق بالقضية.

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