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بالصور.. أمن سوهاج يضبط 1500 طلقة نارية‎

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بالصور.. أمن سوهاج يضبط 1500 طلقة نارية‎ بالصور.. أمن سوهاج يضبط 1500 طلقة نارية‎

تمكن النقيب مصطفي ابو المجد والنقيب احمد خلف بمباحث مركز شرطة المراغة بسوهاج والقوة المرافقة من ضبط 1500 طلقة نارية أثناء عمل كمين امني بناحية الشيخ يوسف الفرعي .

حيث تمكن من ضبط محمد حسن عبد العال صاحب معرض موبيليات ومحمود محمد سيد حاصل علي دبلوم صناعي مقيمين بجزيرة طما اثناء استقلالهما السيارة رقم 15402 نقل سوهاج واثناء محاولتهما الهرب من الكمين تم ضبطهمها وبحيازتهما عدد 1500 طلقة نارية ومبلغ 2500 جنية وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .

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