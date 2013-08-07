رئاسة الجمهورية تعلن قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

أعلن رئاسة الجمهورية اليوم قواعد اختيار لجنة الخمسين في ضوء المُقترحات التي وردت من القوى المُجتمعية المُختلفة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم، انه وفقا للمادة (29) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013 و التى تنص ــ فى صدد تعديل دستور 2012 المعطل ــ على إنشاء لجنة تضم خمسين عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الاحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

واوضحت رئاسة الجمهورية أنه فى ضوء هذه المادة، على الجهات التالية التقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة الخمسين، على أن تقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة وعدداً مماثلاً على الأقل من الترشيحات الاحتياطية، على أن ترفق كل جهة ترشيحاتها بسيرة ذاتية لكل مرشح موضحاً بها طبيعة انتسابه لجهة الترشيح و حيثيات اختياره ممثلا عنها.

واشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الأزهر الشريف يرشح ثلاثة مرشحين عنه (على أن يكون أحدهم من شباب علمائه). كما تُرشح الكنائس المصرية مُجتمعة ثلاثة مرشحين. بالاضافة الى أربعة مرشحين عن الشباب مما لا تتجاوز أعمارهم 40 عاماً؛ واحد على الأقل من شباب تمرد .. وواحد على الأقل من شباب 25 يناير .. ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين فى 25 يناير أو 30 يونيو (محامون .. أطباء .. إعلاميون .. الخ).

> كما ترشح التيارات السياسية الأربعة الرئيسية و الممثلة فى أحزاب تحمل توجهاتها مرشحيها، وذلك على النحو التالى:

> - مرشحان اثنان عن أحزاب التيار الإسلامى بالتوافق بينها، مرشحان اثنان عن أحزاب التيار الليبرالى بالتوافق بينها، مرشح واحد عن أحزاب التيار اليسارى بالتوافق بينها، مرشح واحد عن أحزاب التيار القومى بالتوافق بينها.

> كما يرشح قطاع الثقافة المصرى ممثليه، على النحو التالى:

> مرشح واحد عن اتحاد الكتاب المصرى ، مرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية ، مرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية، مرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة.

ويرشح عن العمال والفلاحين، مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها، مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها.

ويرشح عن النقابات المهنية، مرشح واحد عن نقابة المحامين، مرشح واحد عن نقابة الأطباء، مرشح واحد عن نقابة المهندسين، مرشح واحد عن نقابة الصحفيين.

ويرشح عن الاتحادات النوعية، مرشح واحد عن اتحاد الغرف السياحية، مرشح واحد عن اتحاد الغرف الصناعية، مرشح واحد عن اتحاد الغرف التجارية، مرشح واحد عن إتحاد طلاب مصر، مرشح واحد عن الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية.

ويرشح عن المجالس القومية، مرشح واحد عن المجلس القومى للمرأة، مرشح واحد عن المجلس القومى للأمومة و الطفولة، مرشح واحد عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، مرشح واحد عن المجلس الأعلى للجامعات، مرشح واحد عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يرشح مرشح واحد عن القوات المسلحة ومرشح واحد عن هيئة الشرطة، ويرشح مجلس الوزراء المصرى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة ؛ يراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافى المصرى كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، مالم يكن ذلك قد تحقق فى ترشيحات الجهات السابقة.

أ ش أ