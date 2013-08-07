هل تساعد الأعشاب فى علاج مرض السكر؟

تتردد الأقاويل فى المجالس الأسرية ونرى فى بعض محلات العطارة وجود مجموعة من الأعشاب التى تساعد فى علاج مرض السكر، والخطورة تكمن فى ابتعاد بعض مرضى السكر عن تناول الأدوية والأنسولين والاعتماد على تلك الأعشاب، ولكن هل تساعد تلك الأعشاب فى علاج مرضى السكر، وما هى مخاطر استخدامها؟

يوضح لنا الدكتور على عبد الرحيم أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه من يقول لمريض سكر أن يقلع عن تناول الأنسولين ويتناول بديلا عنه جرعات من الأعشاب التى يقال إنها تساعد فى علاج مرض السكر فهو قاتل !!! لأنه ببساطة المريض ستوفى فى أسرع وقت إذا لم يسرع بتناول جرعات الأنسولين المعتاد عليه.

ويؤكد دكتور على أنه يجب التفريق هنا بين مرضى السكر فمريض السكر من النوع الأول إذا لم يتناول الأنسولين، وتوقف عنه بشكل مفاجئ سيموت ولا يمكن أن يتم استعاض الأنسولين من خلال الأعشاب.

وإذا قام المريض بتقليل كمية الأنسولين وتناول مكانا عنه بعض الأعشاب سيقوم هذا برفع معدلات السكر فى الجسم بشكل مفاجئ مما يجعله عرضة للإصابة بغيبوبة سكر مفاجئة.

> بينما مريض النوع الثانى يمكنه الاعتماد على بعض العوامل المساعدة من بينها الرياضة وتناول أنظمة غذائية، ويمكن تناول بعض الأعشاب ولكن تحت إشراف الطبيب.

وبالرغم من ذلك يؤكد دكتور على أن الدراسات التى أجريت على تلك الأعشاب لم تظهر أى نتائج إيجابية فى قدرتها على مساعدة الجسم للتعافى أو لتحسين حالة مريض السكر.

ويشيد دكتور على بمسئولى وزارة الصحة لضرورة وقف إعلانات المنتجات الطبية وغير المصرح بها والتى بمثابة قاتل طليق يدخل بيوت الأسر المصرية، ويتم من خلالها التلاعب بأحلام المرضى ببعض الأوهام البعيدة كل البعد عن الحقائق العلمية والعلاجات الحقيقية للمرض.