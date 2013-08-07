الحلقة (29) من "توالي الليل": "سعاد" تحاول قتل ابن "بيبي"

كتب : محمد صبري الأربعاء 07-08-2013 16:25

في الحلقة 29 من "توالي الليل" يشتد الصراع بين أفراد العائلة كلها، ويتشاجر يوسف وناصر بسبب نسب ناصر وحب يوسف لشريفة. يشتد الخلاف بينهما ويقوم ناصر بضرب يوسف ودفعه على الارض، ويتدخل خليفة ليفرق بينهما.

تخبر سعاد خليفة بأنه لم يعد يحبها أحد، والكل يسعى للتخلص منها، ولكن خليفة يخبرها بأنه يحبها وسيفعل أي شيء من أجلها فقط.

يخبر بسام بهية بأنه قارب على تنفيذ ما يريده في الحصول على المنزل والمال ولكن بعد أن يتخلص من سعاد ومتاعب يوسف.

تدخل بهية حجرتها لتجد يوسف في انتظارها، فتصيح به وتطلب منه الخروج ولكنه يجبرها على إعطائه المال حتى لا يسبب لها المتاعب.

يخبر يوسف شريفة أن هناك خلافات كثيرة في المنزل وأن واضحة أصبحت محبوسة بالداخل بعد تعبها الشديد، فتطلب منه الذهاب إلى المنزل للاطمئنان عليها.

تدخل سعاد على بيبي وتطلب التحدث معها، وفجأة تقوم بضربها على بطنها لقتل طفلها بعد أن علمت انها حامل من ناصر، ولكن ناصر يدخل عليها ويخلص بيبي منها ويطرد سعاد إلى الخارج.

تتدهور حالة سعاد بسبب الأدوية التي يعطيها إياها بسام، وتلوم خليفة على ما حدث لها منذ أن تزوجته

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.