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الحلقة (28) من "تحت الأرض": كرارة يكتشف أن "نور" التركية على علاقة بالمافيا

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الحلقة (28) من "تحت الأرض": كرارة يكتشف أن "نور" التركية على علاقة بالمافيا الحلقة (28) من "تحت الأرض": كرارة يكتشف أن "نور" التركية على علاقة بالمافيا

كتب : الوطن الأربعاء 07-08-2013 16:27

شهدت أحداث الحلقة (28) من مسلسل "تحت الأرض"، اكتشاف "البوب"، صديق جمال الجبالي الذي يجسد شخصيته أمير كرارة أن بتولين التي تجسد شخصيتها "نور" التركية على علاقة بالجهاز الأمني السري الذي يريد قتل جمال.

كما شهدت الأحداث، مواجهة جمال لبتولين بحقيقتها، فتؤكد له أن المافيا هددتها بقتل أهلها مقابل قتله، وتؤكد على حبها له، وأن الحقن التي كانت تعطيها له، كانت تأخذ منها حتى تموت معه، فيطلب منها جمال أن يذهبا للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها تأخذ مسدسه وتقتل نفسها.

كما شهدت الأحداث، زيارة منى التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، لليلى التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة، في المستشفى وتتغير شخصية منى تماما، وتعترف لليلى أنها بالفعل كانت تعامل زوجها "علي" بطريقة سيئة، وأن له الحق في كل ما فعله معها.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.

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