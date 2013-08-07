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الحلقة (26) من "الداعية": إيقاف برنامج الشيخ حسن بعد إهانته الشيخ يوسف ووالده

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الحلقة (26) من "الداعية": إيقاف برنامج الشيخ حسن بعد إهانته الشيخ يوسف ووالده الحلقة (26) من "الداعية": إيقاف برنامج الشيخ حسن بعد إهانته الشيخ يوسف ووالده

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 07-08-2013 16:36

يقوم صاحب القناة الدينية التي يعمل بها الشيخ حسن، في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "الداعية" بوقف برنامجه بعد إهانته لعائلة الشيخ يوسف وخروج صورة والده عم عبده على الشاشة ووصفه بأنه رجل "صاحب مزاج"، ويتركه الشيخ يوسف يسكن فى العشوائيات في حين أنه ينعم بحياة كريمة.

يتصل صاحب القناة بخديجة ويعتذر لها عما سببه الشيخ حسن للعائلة من ألم، ثم توجه إلى الشيخ يوسف وطلب منه الزواج من شقيقته خديجة.

تكتشف "مروة" أنها حامل بعد عمل تحليل السونار.

أوصت والدة "نسمة"، الشيخ يوسف بابنته، وطلبت منه حل مشاكله مع والده.

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