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الحلقة (25) من "ميراث الريح": رحمة تتزوج من الحاج إبراهيم الطيب

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الحلقة (25) من "ميراث الريح": رحمة تتزوج من الحاج إبراهيم الطيب الحلقة (25) من "ميراث الريح": رحمة تتزوج من الحاج إبراهيم الطيب

كتب : مروة مدحت الأربعاء 07-08-2013 16:43

تبدأ أحداث الحلقة (25) من مسلسل "ميراث الريح" باحتفال نهى بعيد مولدها مع زوجها ثابت وشقيقه ماجد ورأفت المدير المالي، ويعود ثابت إلى منزله ويتشاجر مع سلوى ويخبرها إنه يشتاق إليها ويريد أن يعود إليها، وتترك سلوى المنزل بعد إصرار ثابت على المبيت فيه.

تذهب سلوى إلى منزل والدتها فتلوم عليها، فتتركه وتذهب إلى الحاج إبراهيم، وتحكي له ما حدث من ثابت، ويتناقش ماجد مع سمير في الأمور المالية للشركة، وتذهب نهى إلى ثابت في منزله الآخر، وتؤكد له إنه سيأخذ أولاده من سلوى بعد أن يطلقها، ويقابل الطيب عدة معوقات لافتتاح مصنعه الجديد.

تعرض رحمة الشراكة على الحاج إبراهيم الطيب ويوافق، ويذهب الحاج إبراهيم إلى الحاج عبد الله ليناقشه في إمكانية زواجه مرة أخرى ويشجعه الحاج عبد الله على ذلك، ويخبره الطيب إنه يريد الزواج من رحمة، بينما يرض عباس على رحمة الزواج، فترفض الزواج منه.

يعرض "الطيب" الزواج على رحمة، ويتشارك عباس مع أولاد الحاج إبراهيم الطيب في مجموعة شركات "الطيب"، وتظل رحمة تفكر في عرض الحاج إبراهيم، وتتزوج رحمة من الحاج إبراهيم ويزفهم أهل الحارة، ويسافرا لقضاء شهر العسل.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.

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