أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (26) من "ميراث الريح": "باكي" تتوفى بعد تناولها كمية كبيرة من المخدرات

Google+ Print
الحلقة (26) من "ميراث الريح": "باكي" تتوفى بعد تناولها كمية كبيرة من المخدرات الحلقة (26) من "ميراث الريح": "باكي" تتوفى بعد تناولها كمية كبيرة من المخدرات

كتب : مروة مدحت الأربعاء 07-08-2013 16:45

تبدأ أحداث الحلقة (26) من مسلسل "ميراث الريح" بعودة رحمة والحاج إبراهيم الطيب من شهر العسل، وتنتقل رحمة للحياة في فيلا "الطيب"، وتعود سلوى إلى الفيلا مع أولادها، وتشتكي لأم حسن ما فعله بها ثابت، وتعرض سلوى على الحاج إبراهيم أن يجعل ثابت يرى أولاده ولكن في حضوره.

تذهب مديحة إلى الفيلا، ويخبرها الحاج إبراهيم أنه أخذ غرفتها لرحمة ليحافظ على غرفة زوجته السابقة فردوس، ويطلب الوزير من مساعده أن يتصرف لغلق مصانع الطيب الجديدة، وتخبر مديحة رحمة أنها حامل ويتفقا على الذهاب للطبيب معا للتأكد من حملها.

يشرح سمير لوالده سير العمل في المجموعة، وتتأكد مديحة من حملها وتخاف من رد فعل سمير، ويطلب الحاج إبراهيم من ثابت أن يطلق سلوى زوجته، وتكتشف باكي أنها حامل وتخبر ماجد إنها ستنزل الجنين، فيتشاجر معها، وتتصل منى فتح الباب بسمير لتعرض عليه مشاركته.

تذهب رحمة لزيارة والدها، وتشم باكي كمية كبيرة من الهيروين، بينما يلعب ماجد القمار مع أصدقائه، ويدخل ماجد إلى غرفته ليجد باكي مغشى عليها وملقاة على الأرض، ويذهب سمير لمقابلة منى فتح الباب، ويتفق سمير مع منى أنها ستأخذ المزاد الذي ستقيمه شركة "الطيب"، تتوفى باكي وينهار ماجد ويظل في غرفته يبكي ويرفض التحدث إلى أحد.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس