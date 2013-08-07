الحلقة (26) من "ميراث الريح": "باكي" تتوفى بعد تناولها كمية كبيرة من المخدرات

كتب : مروة مدحت الأربعاء 07-08-2013 16:45

تبدأ أحداث الحلقة (26) من مسلسل "ميراث الريح" بعودة رحمة والحاج إبراهيم الطيب من شهر العسل، وتنتقل رحمة للحياة في فيلا "الطيب"، وتعود سلوى إلى الفيلا مع أولادها، وتشتكي لأم حسن ما فعله بها ثابت، وتعرض سلوى على الحاج إبراهيم أن يجعل ثابت يرى أولاده ولكن في حضوره.

تذهب مديحة إلى الفيلا، ويخبرها الحاج إبراهيم أنه أخذ غرفتها لرحمة ليحافظ على غرفة زوجته السابقة فردوس، ويطلب الوزير من مساعده أن يتصرف لغلق مصانع الطيب الجديدة، وتخبر مديحة رحمة أنها حامل ويتفقا على الذهاب للطبيب معا للتأكد من حملها.

يشرح سمير لوالده سير العمل في المجموعة، وتتأكد مديحة من حملها وتخاف من رد فعل سمير، ويطلب الحاج إبراهيم من ثابت أن يطلق سلوى زوجته، وتكتشف باكي أنها حامل وتخبر ماجد إنها ستنزل الجنين، فيتشاجر معها، وتتصل منى فتح الباب بسمير لتعرض عليه مشاركته.

تذهب رحمة لزيارة والدها، وتشم باكي كمية كبيرة من الهيروين، بينما يلعب ماجد القمار مع أصدقائه، ويدخل ماجد إلى غرفته ليجد باكي مغشى عليها وملقاة على الأرض، ويذهب سمير لمقابلة منى فتح الباب، ويتفق سمير مع منى أنها ستأخذ المزاد الذي ستقيمه شركة "الطيب"، تتوفى باكي وينهار ماجد ويظل في غرفته يبكي ويرفض التحدث إلى أحد.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.