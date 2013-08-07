الحلقة (27) من "ميراث الريح": حريق محل الحاج عبد الله.. وسمير يعرض الزواج على منى

كتب : مروة مدحت الأربعاء 07-08-2013 16:48

تبدأ أحداث الحلقة (27) من مسلسل "ميراث الريح" بمقابلة الحاج مع صبري وسليم وعطا الله لمناقشة المعوقات التي يضعها الوزير أمام الحاج إبراهيم الطيب، ويذهب الحاج فتحي كرامة إلى الوزير ليطلب منه أن يساعد الحاج إبراهيم، ويؤجر عباس بلطجية يحرقون محل رحمة.

يذهب سمير إلى منزل والده ووالدته لمواساتهم في وفاة شقيقته باكي، وينهار أبيه في البكاء، ويذهب الحاج إبراهيم للاطمئنان على الحاج عبد الله بعد حادثة حريق المحل، ويذهب سمير إلى منى فتح الباب ويعرض عليها الزواج ويخبرها إنه يحبها كثيرا، ويشرح الحاج إبراهيم لرحمة كيف يدار العمل في المصنع.

تلقي الشرطة القبض على المتهمين بحرق المحل، ويعترفوا بأن عباس هو الذي دفعهم لحرق المحل، ويعلم الوزير فيقرر سفر عباس إلى لندن، يجهز عباس نفسه للسفر بينما تأتي الشرطة للقبض عليه، ويذهب الحاج إبراهيم لزيارة الوزير والتفاهم معه في قضية إنشاء مصانعه.

مسلسل "ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة، وسمية الخشاب، وعفاف شعيب، وطارق الإبياري.