أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (27) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترض على زواج شقيقته من صاحب القناة

Google+ Print
الحلقة (27) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترض على زواج شقيقته من صاحب القناة الحلقة (27) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترض على زواج شقيقته من صاحب القناة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 07-08-2013 16:49

عنّف الشيخ يوسف، شقيقته خديجة بسبب موافقتها على الزواج من صاحب القناة الدينية التي كان يعمل بها، بسبب فارق السن الكبير بينهما، ويحاول أن يقنعه بالتراجع عن ذلك الزواج.

اعترضت "نسمة" على الطريقة التي تعامل بها الشيخ يوسف مع خديجة، وفي ذلك الوقت يدخل عليهم والده "الحاج عبده" ليقابل نسمة لأول مرة، وطلب منه أن يصالح شقيقته "خديجة".

اعتذر الشيخ حسن لصاحب القناة عن هجومه للشيخ حسن، فطلب منه، في أحداث الحلقة (27) من مسلسل "الداعية"، الاعتذار على الهواء للشيخ يوسف من خلال برنامجه، ولكنه يرفض وينصرف غاضبا من مكتبه.

تلقى حسن عرضا من قناة منافسة فترفض مي زوجته ابنة صاحب القناة الدينية التي يعمل بها الانتقال اليها.

أعطى سامي العدل تلميذه الشيخ يوسف بعض الأوراق التي تدين تصرفات بعض قيادات الجماعات الإسلامية، وعلى الفور يقوم هاني سلامة بعمل البروموهات اللازمة لتلك الحلقة الساخنة، وهو يعتذر لخطيبته على الهواء عن الهجوم عليها من قبل الشيخ حسن وكذلك والده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس