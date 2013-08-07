الحلقة (27) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترض على زواج شقيقته من صاحب القناة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 07-08-2013 16:49

عنّف الشيخ يوسف، شقيقته خديجة بسبب موافقتها على الزواج من صاحب القناة الدينية التي كان يعمل بها، بسبب فارق السن الكبير بينهما، ويحاول أن يقنعه بالتراجع عن ذلك الزواج.

اعترضت "نسمة" على الطريقة التي تعامل بها الشيخ يوسف مع خديجة، وفي ذلك الوقت يدخل عليهم والده "الحاج عبده" ليقابل نسمة لأول مرة، وطلب منه أن يصالح شقيقته "خديجة".

اعتذر الشيخ حسن لصاحب القناة عن هجومه للشيخ حسن، فطلب منه، في أحداث الحلقة (27) من مسلسل "الداعية"، الاعتذار على الهواء للشيخ يوسف من خلال برنامجه، ولكنه يرفض وينصرف غاضبا من مكتبه.

تلقى حسن عرضا من قناة منافسة فترفض مي زوجته ابنة صاحب القناة الدينية التي يعمل بها الانتقال اليها.

أعطى سامي العدل تلميذه الشيخ يوسف بعض الأوراق التي تدين تصرفات بعض قيادات الجماعات الإسلامية، وعلى الفور يقوم هاني سلامة بعمل البروموهات اللازمة لتلك الحلقة الساخنة، وهو يعتذر لخطيبته على الهواء عن الهجوم عليها من قبل الشيخ حسن وكذلك والده.