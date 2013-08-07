الحلقة (28) من "محال": والدة سلمان ترفض طلبه بعودتها إلى المنزل

كتب : روان مسعد الأربعاء 07-08-2013 16:57

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل محال الخليجي، محاولة سلمان إعادة والدته إلى المنزل لكنها رفضت، كما طلب طارق من والد حياة أن يعود إليها لكنه رفض وقال له أن يعيشا بالمعروف أفضل، لكن طارق رفض وأصر على أن حياة له مهما طال الزمان.

فيما تقربت حياة من حمد، وأخذا يخرجا سويا، ثم عزمته على الغداء في المنزل فتعرف على والديها، كما ظلت ريم بعيدة عن ماجد، ورفضت أن تعود له مرة أخرى، وكانت شوق تحرض ماجد دائما على ريم وتقول له إنها لا تستحق شخص مثله ويجب عليه أن يطلقها، فأرسل ماجد لريم ظرفا مع سلمان به صوره هو وحياة، فتذكرها سلمان على الفور وعلم أنها كانت حبيبته.

المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.