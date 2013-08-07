الحلقة (27) من "سكر وسط": هنادي ترسل لطليقها صورا تجمعها مع ابنه حازم

كتب : محمود عباس الأربعاء 07-08-2013 16:59

تبدأ الحلقة 27 من سكر وسط بقيام هنادي، زوجة رضوان، بعمل بعض الصور المصطنعة لها مع ابنه وحبيبها القديم حازم في أوضاع مخلة، فيغضب رضوان غضبا شديدا ويصب جم غضبه على ولده.

وتدور الحلقة حول أبو جميل الذي يصدم صدمة أخرى بارتفاع سعر بيته ،الذي كان قد باعه لأبو وردة بثمن بخس، بما يعادل 7 أضعاف السعر الذي باعه به، ويشعر أن أبو وردة قد خدعه وأخذ منه البيت بسعر غير مناسب فيصاب بالجنون لذلك، وتنتقل الحلقة إلى جومانة التي تتدخل في موضوع زوجها مع طليقته هنادي، وتحصل على الصور الأصلية التي فبركتها هنادي من حازم وتثبت كذبها.

ويستطيع نبيل الحصول على إذن برؤية ولده تّيم في أي وقت يريده على مسؤوليته الشخصية، فيما يخطط لضم حضانته بعد معرفته بزواج طليقته من رضوان. ويعترف الدكتور جلال بحبه لممرضته سمر، ويخبرها برغبته في استمرارها معه طيلة حياته ويتفق جهاد مع أهل روعة على تقديم موعد الزفاف ويلقى طلبه موافقة أهلها، فيما تسوء حالة روعة النفسية ويزيد حزنها لقرب إتمام تلك الزيجة، ويشعر وائل ببدء انجذاب إنصاف له ووقوعها في حبه، فيتفق مع أصدقائه على استغلال هذا الحب لسرقة كل أموالها، ويوقع عماد عقد المشروع الذي يشترك فيه مع ندى وتزيد العلاقة بينهما غموضا، حيث تتعلق به ندى بشكل زائد فيما يجهل هو أمومتها لصديقه حازم.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.